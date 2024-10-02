По словам представителей мэрии, это снизит риск ДТП на перекрестке.

В Омске водителям изменят правила движения в Центральном округе. В текущем году введут запрет на выполнение левого поворота с улицы Маяковского на улицу Пушкина в направлении улицы Потанина.

По словам мэра Сергея Шелеста, такая мера должна минимизировать риск возникновения ДТП на перекрестке.

– По итогам 2023 года данный участок был признан местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Принимаемые изменения в организации движения позволят минимизировать риск совершения ДТП на этом перекрестке, – сообщил в своем тг-канале мэр Сергей Шелест.

Он добавил, что в осенний период планируется заменить линзы на светофоре и установить дорожные знаки, предписывающие направление движения по полосам при проезде данного перекрестка.