Мужчина зарабатывал, используя чужой товарный знак без разрешения.

Винно-коньячный завод «Альянс-1892» подал иск на 985 тыс. рублей к жителю Кормиловского района Омской области. В такую сумму представители Черняховского (город в Калининградской области) предприятия оценили ущерб от использования их этикеток.

В апреле Куйбышевский районный суд Омска уже судил мужчину, который продавал алкоголь, выдавая его за коньяк «Старый Кенигсберг». Приговор вступил в законную силу 3 июля.

Заседание по делу о компенсации ущерба состоится 14 октября в Кормиловском районном суде.