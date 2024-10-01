Омск-Информ
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·Общество

Решение пока не вступило в законную силу.  «Территориальная генерирующая компания № 11» может его обжаловать.
Центральный районный суд Омска обязал АО «ТГК № 11» устранить более 250 нарушений на ТЭЦ-5. 
Напомним, в декабре прошлого года на ТЭЦ-5 вышло из строя оборудование, и омичи жаловались на холод в домах. Прокуратура провела проверку и выявила более 400 нарушений и обратилась в суд. В процессе рассмотрения дела компания устранила только 156 нарушений.
После вступления судебного решения в законную силу его исполнение проконтролирует прокуратура.
·Общество

Решение пока не вступило в законную силу.  «Территориальная генерирующая компания № 11» может его обжаловать.
Центральный районный суд Омска обязал АО «ТГК № 11» устранить более 250 нарушений на ТЭЦ-5. 
Напомним, в декабре прошлого года на ТЭЦ-5 вышло из строя оборудование, и омичи жаловались на холод в домах. Прокуратура провела проверку и выявила более 400 нарушений и обратилась в суд. В процессе рассмотрения дела компания устранила только 156 нарушений.
После вступления судебного решения в законную силу его исполнение проконтролирует прокуратура.