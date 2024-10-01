Омск-Информ
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·Общество

Женщина пыталась отсудить крупную сумму денег, но суд решил удовлетворить иск лишь частично.
Жительница Нововаршавского района Омской области подала к своему бывшему работодателю – АО «Почта России» – иск о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Причиной стало то, что в компании допустили ошибку при увольнении женщины.
Как сообщает пресс-служба Нововоршавского районного суда, женщина работала оператором связи на почте Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) с 1 февраля по 17 июня 2022 года. С июля 2022 года по октябрь 2023 года она пыталась найти другую работу, но в официальном трудоустройстве ей отказывали.
В октябре 2023 года женщина выяснила, что по документам она до сих пор состоит в трудовых отношениях с АО «Почта России». Работодатель подавал за нее сведения в Отделение фонда пенсионного и социального страхования. Из-за чего она не могла официально устроиться на другую работу или получать пособие по безработице.
Омичка обратилась к бывшему работодателю с просьбой исправить ошибку. Женщина общалась с отделом кадров, писала претензию, но тщетно.
В суде женщина требовала взыскать с почты 243 630 рублей за потерю 1,5 года трудового стажа, 30 000 рублей за моральный вред и госпошлину – 5936 рублей. Однако суд удовлетворил иск частично, так как женщина все же работала в этот период неофициально. Суд обязал работодателя заплатить бывшей сотруднице 15 тыс. рублей.
·Общество

Женщина пыталась отсудить крупную сумму денег, но суд решил удовлетворить иск лишь частично.
Жительница Нововаршавского района Омской области подала к своему бывшему работодателю – АО «Почта России» – иск о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Причиной стало то, что в компании допустили ошибку при увольнении женщины.
Как сообщает пресс-служба Нововоршавского районного суда, женщина работала оператором связи на почте Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) с 1 февраля по 17 июня 2022 года. С июля 2022 года по октябрь 2023 года она пыталась найти другую работу, но в официальном трудоустройстве ей отказывали.
В октябре 2023 года женщина выяснила, что по документам она до сих пор состоит в трудовых отношениях с АО «Почта России». Работодатель подавал за нее сведения в Отделение фонда пенсионного и социального страхования. Из-за чего она не могла официально устроиться на другую работу или получать пособие по безработице.
Омичка обратилась к бывшему работодателю с просьбой исправить ошибку. Женщина общалась с отделом кадров, писала претензию, но тщетно.
В суде женщина требовала взыскать с почты 243 630 рублей за потерю 1,5 года трудового стажа, 30 000 рублей за моральный вред и госпошлину – 5936 рублей. Однако суд удовлетворил иск частично, так как женщина все же работала в этот период неофициально. Суд обязал работодателя заплатить бывшей сотруднице 15 тыс. рублей.