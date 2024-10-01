Женщина пыталась отсудить крупную сумму денег, но суд решил удовлетворить иск лишь частично.

Жительница Нововаршавского района Омской области подала к своему бывшему работодателю – АО «Почта России» – иск о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Причиной стало то, что в компании допустили ошибку при увольнении женщины.

Как сообщает пресс-служба Нововоршавского районного суда, женщина работала оператором связи на почте Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) с 1 февраля по 17 июня 2022 года. С июля 2022 года по октябрь 2023 года она пыталась найти другую работу, но в официальном трудоустройстве ей отказывали.

В октябре 2023 года женщина выяснила, что по документам она до сих пор состоит в трудовых отношениях с АО «Почта России». Работодатель подавал за нее сведения в Отделение фонда пенсионного и социального страхования. Из-за чего она не могла официально устроиться на другую работу или получать пособие по безработице.

Омичка обратилась к бывшему работодателю с просьбой исправить ошибку. Женщина общалась с отделом кадров, писала претензию, но тщетно.

В суде женщина требовала взыскать с почты 243 630 рублей за потерю 1,5 года трудового стажа, 30 000 рублей за моральный вред и госпошлину – 5936 рублей. Однако суд удовлетворил иск частично, так как женщина все же работала в этот период неофициально. Суд обязал работодателя заплатить бывшей сотруднице 15 тыс. рублей.