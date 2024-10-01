Образовательные учреждения не работают из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учеников и педагогов.

Сразу три общеобразовательные школы в Омске закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. На сегодняшний день образовательный процесс приостановлен в школах № 7, 91 и 96, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на данные мэрии. В общей сложности не учатся 266 классов в 42 школах города.

Что касается детских садов, то сейчас не работает всего 17 групп в 14 учреждениях.

Дети до 18 лет наравне с пожилыми людьми, работниками торговли, общественного транспорта и ряда других сфер традиционно относятся к группе риска с точки зрения заболеваемости ОРВИ. Им в первую очередь советуют вакцинироваться от гриппа во избежание тяжелого течения заболевания и последствий для организма.