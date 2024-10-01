Зампредседателя правительства, недавно возглавивший казачью организацию, не оказался среди активистов, требовавших отменить выступление «Ночных снайперов».

Заместитель председателя правительства, курирующий безопасность в регионе, нынешним летом ставший атаманом Омского отдельского казачьего общества, Алексей Ромахин в эксклюзивном комментарии выразил свое отношение к инициативе казачьих общин. Организации, входящие в «Совет атаманов казачьего народа» потребовали отменить концерт группы «Ночные снайперы», намеченный 23 ноября на «G-Drive Арене». Казаки считают, что лидер группы Диана Арбенина не имеет права выступать перед омичами из-за своей позиции по СВО.

Алексей Ромахин предпочел соблюсти политический нейтралитет.

– Я как атаман не был в числе активистов, требовавших запрета выступления Дианы Арбениной, – сказал зампред редакции.

По его словам, вопросы организаций выступлений находятся в ведении регионального Минкульта.

– Это решать Минкульту Омской области, запрещать или не запрещать концерт. Не думаю, что здесь стоит вмешиваться, – подчеркнул Ромахин.

Группа «Ночные снайперы» пока никак не отреагировала на письмо казаков. Неизвестно, какие действия предпримут власти после создающегося негативного шлейфа возле предстоящего концерта.