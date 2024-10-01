Канадский нападающий совершил долгий перелет через океан, почти с трапа самолета вышел на лед и забросил победную шайбу.

Вернувшийся в «Авангард» канадский нападающий Райан Спунер рассказал о своем дебюте за «ястребов». Во вчерашнем матче с «Сибирью» он забросил победную шайбу и прервал серию из семи поражений омской команды.

О подписании однолетнего контракта со Спунером, ярко выступавшим в составе «Авангарда» в прошлом сезоне, было объявлено 20 сентября. В Омск он прилетел только утром 28 сентября, прошел медицинский осмотр, сдал необходимые тесты и оформил документы. С командой легионер провел всего две ледовые тренировки, но сразу же был поставлен в ударное звено «ястребов», и это сработало. Как признается сам канадец, в первой игре для него главным было не уснуть.

– Для меня задачей-минимум было провести матч, не заснув на льду, потому что усталость еще чувствуется. Главным для меня было не стать причиной пропущенной шайбы, – сказал Спунер после матча. – Я рад, что мы одержали победу, а я смог этому поспособствовать.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин, которого легионер фактически спас от увольнения, после победной игры отметил, что был удивлен физической кондицией Спунера. Сидя в межсезонье без контракта, канадец много работал на льду, и это принесло пользу не только ему, но и старой-новой команде.