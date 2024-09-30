Омск-Информ
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·Авто

Движение частично перекроют уже в конце октября.
Капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске начнется 26 октября. Об этом сегодня сообщили в мэрии.
– Во время капитального ремонта моста движение транспорта прекращаться не будет (кроме троллейбусов), движение будет осуществляться по 4-м/2-м полосам в зависимости от этапа производства работ, пешеходное движение будет запрещено, – напомнили в городской администрации.
Подрядчик начал очищать стройплощадку от поросли деревьев.
Напомним, что мост у Телецентра отремонтирует «СтройТраст» за 2,7 млрд рублей. Эта же компания занимается реконструкцией бульвара Архитекторов и выиграла конкурс на ремонт парка Победы.
1098
·Авто

Движение частично перекроют уже в конце октября.
Капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске начнется 26 октября. Об этом сегодня сообщили в мэрии.
– Во время капитального ремонта моста движение транспорта прекращаться не будет (кроме троллейбусов), движение будет осуществляться по 4-м/2-м полосам в зависимости от этапа производства работ, пешеходное движение будет запрещено, – напомнили в городской администрации.
Подрядчик начал очищать стройплощадку от поросли деревьев.
Напомним, что мост у Телецентра отремонтирует «СтройТраст» за 2,7 млрд рублей. Эта же компания занимается реконструкцией бульвара Архитекторов и выиграла конкурс на ремонт парка Победы.
1098