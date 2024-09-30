«Ястребы» проиграли семь матчей подряд. Руководство клуба признало, что в этом падении виноват не только главный тренер.

Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков обратился к болельщикам команды. Сейчас «ястребы» идут на серии из семи поражений подряд. Чистяков назвал такие результаты команды «непозволительными».

– Все мы понимаем, что такие результаты непозволительны. В моменте это яркая, тяжелая оценка нашей работы, усилий каждого из нас – кто формировал команду, кто готовил ребят к сезону и к каждой отдельной игре, – написал гендиректор в своем телеграм-канале.

Исправлять ситуацию «ястребы» будут сообща: игроки, тренеры и руководство клуба.

– Мы не будем сидеть и ждать чуда – работаем над изменением ситуации. Мы допустили такое падение – нам и подниматься, – добавил Чистяков.

Ранее главный тренер команды Сергей Звягин публично взял на себя вину за поражения команды. После этого клуб выступил с заявлением, что специалист продолжит работу с «Авангардом».

Сегодня, 30 сентября, «ястребы» сразятся с новосибирской «Сибирью» на льду «G-Drive Арены». Начало матча в 19.30.