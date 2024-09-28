В клубе считают, что увольнение главного тренера лишь отсрочит решение проблем. Они есть во всех линиях.

Хоккейный клуб «Авангард» выпустил обращение к своим болельщикам. В клубе признали, что серия из 7 поражений подряд – неприемлемый результат, однако увольнять главного тренера команды Сергея Звягина не будут. Руководство «ястребов» считает, что это ничего не даст.

– Вы разочарованы, и мы понимаем ваши эмоции. В такой ситуации самое простое – в надежде на скорые изменения начать рубить с плеча, прощаться с людьми, отправлять в отставку. В нашем случае это только отсрочит решение проблем, – заявили в ХК «Авангард». – В межсезонье команда значительно обновилась. Новый главный тренер, обновленные линии обороны и атаки. Но оправдания точно не для нас. Команда играет, побеждает и проигрывает только вместе. Если мы пока уступаем – значит, недостаточно готовы, недостаточно работаем над ключевыми компонентами. Недостаточно проявляем характер.

Как считают в омском клубе, победы еще придут, для этого нужно усерднее работать.

– Единственный выход сейчас – работать еще усерднее и биться. Биться в каждой игре: за город, за болельщиков, за родных, за друзей. За партнеров по команде. Игровые связи наладятся. Тактика отшлифуется. Победы придут, – уверены в стане «ястребов». – Каждый из нас понимает, в чем ему нужно стать лучше. Неудачи сплотили команду еще сильнее, мы верим, что только вместе сможем вернуться в игру. Поддержите нас в этом. «Авангард» проходил через трудности и всегда возвращался. Так будет и в этот раз. Нужно работать и верить.

Отметим, что обращение к болельщикам, размещенное в социальных сетях клуба, никем не подписано. Ранее главный тренер команды Сергей Звягин публично взял на себя вину за 7 поражений команды.