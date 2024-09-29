Если человек постоянно занят работой и не переключается на другие дела, рано или поздно это приведет к истощению сил.

Психолог, сотрудник психологической службы РАНХиГС Татьяна Оболонская назвала базовые правила, которые помогут избежать выгорания на работе. Их всего четыре: внесение отдыха в список обязательных дел, обозначение четкой границы между работой и отдыхом, фокусировка на мелочах в перерывах в рабочие будни и расслабление тела.

– Чтобы избежать выгорания и переутомления, нужно сделать отдых неприкосновенной частью расписания, – цитирует эксперта издание «Газета.Ru». – Внести в календарь прогулку в парке, просмотр фильма, настольные игры с друзьями и другие занятия. И относиться к ним как к «недвижимости». Пусть они просто будут среди учебных и рабочих задач.

Также необходимо четко обозначать и держать границу между работой и отдыхом.

– Временной слот, предназначенный для отдыха, должен быть только ваш, – подчеркивает Оболонская. – Даже незначительный рабочий созвон подождет своего часа в отведенное ему рабочее время, потому что он все равно требует вовлеченности.

В перерывах на работе нужно переводить фокусы на, казалось бы, мелкие вещи. Чтобы почувствовать вкус еды во время обеда, лучше отложить в сторону телефон. А помочь ощутить погоду могут несколько остановок, пройденных человеком пешком.

Что касается расслабления тела, то нет ничего лучше телесные практик (медитация, домашнее спа, сеанс массажа, йога) и рукоделия (лепка, рисование, изготовление свечей). А в дни и часы отдыха нужно сосредоточиться на вещах и делах, которые приносят удовольствие.