Газ уже подан в жилые дома.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко объявил о сдаче в эксплуатацию временного газопровода для жителей частного сектора на 19-й Линии. Они оказались без голубого топлива после пожара 20 июля, разрушившего газовые конструкции. Ранее сообщалось, что временный газопровод появится до 1 октября.
Работы приняла комиссия, предварительно проведена многоэтапная проверка и тестовая работа нового временного газопровода.
– Самое главное на сегодняшний день – газ уже подан в жилые дома. Все проектные и строительные работы выполнены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, – заявил Шнипко.
Параллельно Минэнерго продолжает вести разработку проекта реконструкции постоянного газопровода «Закольцовка ГРС-3 – ГРС-4, 2-я очередь. Газопровод высокого давления от ПК97+55 газопровода ГРС 3 от ул. Омской до ул. Масленникова».