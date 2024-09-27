Ранее в лонг-лист сибирских заведений попали десять заведений общепита из Омска.

Вчера, 26 сентября, на сайте ресторанной премии Wheretoeat опубликовали список заведений, попавших в шорт-лист.

Ранее «Омск-информ» писал о заведениях из Омска, которые попали в лонг-лист. В него вошли: Grisha, Izakaya Yōsai, «Два Поэта», Nana, «Иртышская Ривьера», «У Беллуччи круче», «Одно вино», «Осип Терлеев», «Пиццот», «Чао, Моника!».

Теперь стало известно, что в шорт-лист попало лишь одно заведение – ресторан «Осип Терлеев» предпринимателя Юрия Чащина. Остальные девять заведений в него не попали. Отметим, что известный фудблогер Макс Брандт в июле посещал несколько омских ресторанов. В числе его гастрономических «остановок» был и ресторан «Осип Терлеев».

Итоги премии Wheretoeat подведут 17 октября в Красноярске.

Напомним, что в 2023 году в лонг-лист вошли 19 ресторанов из Омска. В итоговый рейтинг премии омские заведения тогда не попали.