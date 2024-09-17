В лонг-лист ресторанов и баров по Сибири вошли десять заведений из Омска.

Омские рестораны и бары попали в лонг-лист премии Wheretoeat по Сибири. Списки с заведениями были опубликованы на сайте премии в разделе «Сибирь».

Жюри национальной премии отметили десять омских заведений: Grisha, Izakaya Yōsai, «Два Поэта», Nana, «Иртышская Ривьера», «У Беллуччи круче», «Одно вино», «Осип Терлеев», «Пиццот», «Чао, Моника!».

Всего в числе номинантов на конкурс были 152 ресторана из сибирских городов. Ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) была создана в 2013 году и считается независимой национальной премией. Над ее созданием работала ассоциация российских гастрономических журналистов. В список рейтинга лучших ресторанов на ежегодной основе входят заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов. В их число входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетные представители специализированной прессы.

Год назад в лонг-лист премии WHERETOEAT вошли 19 ресторанов из Омска. В итоговый рейтинг премии омские заведения тогда не попали.