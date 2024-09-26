Мусора стало меньше, но он продолжает появляться.

Сегодня, 26 сентября, прошел ежегодный субботник по очистке берегов Иртыша и Оми на участке с набережной имени Тухачевского. Организатором экологической инициативы стали члены общественного совета при ООО «Магнит». Напомним, что в прошлом году они взяли шефство над этим местом, расположенном в центре города.

Руководство регионального оператора присоединилось к субботнику, а также обеспечило транспортом, инструментами и организовало бесплатный прием собранных отходов. Гендиректор предприятия Карен Егоян поблагодарил общественников и призвал, чтобы все омичи также активно приняли участие в городском субботнике, который назначен мэрией в октябре.

Общественники очищали территорию от покрышек, пластика и прочего мусора. В этом году, по словам регоператора, наблюдается обильный прилив, и поэтому к другим отходам добавились многочисленные стволы деревьев. Участники субботника их пилили, или если говорить терминами, то превращали в растительно-древесные отходы.

Постоянные участники мероприятия отмечают, что за три года экологической традиции стали появляться результаты. По их словам, мусора стало меньше. Они считают, что на это могла повлиять грамотно выстроенная работа с хозяйствующими субъектами в части содержания прилегающей территории в порядке и без свалок на береговой зоне.

Участие омичей во Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») ежегодно проводится в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Организаторы подчеркивают, что, пока они занимаются очисткой территории, в это время мусор появляется в другоой части города из-за несознательности омичей. К сожалению, до настоящего времени в областном кодексе об административной ответственности ответственности за нарушение Порядка накопления отходов пока нет.