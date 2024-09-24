Пожилая женщина получила 30 ударов по голове.

Появились данные о состоянии здоровья 66-летней омички, оказавшейся в реанимации после избиения сыном. По версии следствия, 22 сентября в подъезде дома ее пьяный отпрыск достал молоток и, желая убить, нанес около 30 ударов молотком в голову. Потерпевшая успела попросить помощи у соседей, которые вызвали скорую.

Сейчас пенсионерка по-прежнему в реанимации, но пришла в себя.

– Омичка пришла в сознание, – уточнили в омском Минздраве.

Ее 45-летнему сыну сегодня в Первомайском суде сегодня избрали меру пресечения – заключили под стражу на два месяца.