Омск-Информ
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·Происшествия

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. 

Следком по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего омича. Он подозревается в совершении покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По информации силовиков, инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, в дневное время. В подъезде дома на проспекте Менделеева пьяный омич ударил молотком несколько раз свою мать. 66-летняя женщина получила черепно-мозговую травму. Потерпевшая нашла силы попросить помощи у соседей. Те вызвали скорую, пенсионерку госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Подозреваемого 45-летнего мужчину задержали. Следствием направлено ходатайство в суд, чтобы его заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

·Происшествия

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. 

Следком по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего омича. Он подозревается в совершении покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По информации силовиков, инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, в дневное время. В подъезде дома на проспекте Менделеева пьяный омич ударил молотком несколько раз свою мать. 66-летняя женщина получила черепно-мозговую травму. Потерпевшая нашла силы попросить помощи у соседей. Те вызвали скорую, пенсионерку госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Подозреваемого 45-летнего мужчину задержали. Следствием направлено ходатайство в суд, чтобы его заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.