Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Пенсионерка пришла в сознание, но находится в реанимации.

В Первомайском районном суде Омска избрана мера пресечения 45-летнему омичу, 22 сентября изувечившему молотком 66-летнюю родную мать в подъезде дома на улице Менделеева. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, подозреваемый, находившийся в неадекватном состоянии под воздействием алкоголя, с целью убийства нанес молотком не менее 30 ударов по голове своей матери, причинив черепно-мозговую травму. Потерпевшая смогла обратиться к соседям за помощью. Известно, что в настоящее время она находится в реанимации. 

Решением суда омича заключили под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

·Общество

Пенсионерка пришла в сознание, но находится в реанимации.

В Первомайском районном суде Омска избрана мера пресечения 45-летнему омичу, 22 сентября изувечившему молотком 66-летнюю родную мать в подъезде дома на улице Менделеева. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, подозреваемый, находившийся в неадекватном состоянии под воздействием алкоголя, с целью убийства нанес молотком не менее 30 ударов по голове своей матери, причинив черепно-мозговую травму. Потерпевшая смогла обратиться к соседям за помощью. Известно, что в настоящее время она находится в реанимации. 

Решением суда омича заключили под стражу на два месяца. Расследование продолжается.