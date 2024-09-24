Товарный знак, который использует популярная в городе сеть супермаркетов, сильно похож на принадлежащий бизнесмену из Липецка.

ООО «Формат», развивающее в Омске популярную сеть супермаркетов «Победа», обязали выплатить более миллиона рублей за незаконное использование этого товарного знака. Как выяснилось, предприниматель из Липецка зарегистрировал товарный знак, на который используемый омской фирмой похож как две капли воды.

Бизнесмен обратился с иском в суд, чтобы взыскать компенсацию за нарушение авторских прав. Он указал, что на интернет-сайте «Победа» открыто используется изображение, сходное по степени смешения с товарным знаком, права на который закреплены за липецким предпринимателем.

– Также изображение «Победа» указано на вывеске торгового центра, расположенного на улице 22 Апреля в Омске, в то время как ранее липчанин получил разрешение на использование товарного знака по 36-му классу МКТУ. В связи с указанным обстоятельством гражданин предъявил требования уничтожить рекламную конструкцию и прекратить незаконное использование наименования «Победа», – сообщили в службе судебных приставов.

По решению суда ООО «Формат» за нарушение исключительного права на товарный знак обязали выплатить в пользу правообладателя компенсацию в размере 1 млн 234 тыс. рублей, включая судебные издержки. Омская компания выплатила всю сумму.

Отметим, что на сайте «Победы» по-прежнему используется привычное изображение. Возможно, после решения суда омская компания договорилась с липецким предпринимателем об использовании товарного знака.