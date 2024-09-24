По мнению мэрии, это должно снизить аварийность на участке дороги.

В центре Омска изменят правила проезда для водителей. Речь идет о запрете левого поворота с улицы 14-й Северной на улицу Герцена – со стороны улицы Осовиахимовской.

Представители мэрии считают, что такая мера должна снизить аварийность на участке дороги и уменьшить риски образования пробок.

– В ближайшее время, в целях снижения риска возникновения аварийных ситуаций и увеличения пропускной способности, будет введен запрет левого поворота, – уточнил в своем тг-канале мэр Сергей Шелест.

Сейчас готовятся документы для принятия нововведений, и о дате вступления в законную силу станет известно позже.