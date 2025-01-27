Транспортные средства будут оборудованы мобильными средствами фиксации нарушений ПДД.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов подписал приказ, регламентирующий порядок оборудования транспортных средств мобильными средствами фиксации нарушений ПДД. Это будут специальные машины, ездящие по улицам города и регистрирующие нарушения правил водителями.

В документе указывается, что средства фиксации могут быть установлены на легковые автомобили, автобусы и троллейбусы без рекламы на поверхности кузова. На капот и крышку, а также правый и левый бока наносятся информационная надпись «Фотовидеофиксация» и знак, аналогичный дорожному знаку 6.22. Также прописано, что средства фиксации не должны создавать угрозу безопасности движения для всех участников, в том числе ограничивать обзор водителю транспортного средства, где установлены такие средства.

Некоторое время назад устройства для регистрации нарушений ПДД использовались в кабинах муниципальных автобусов. Планировалось, что их поставят и в троллейбусах.