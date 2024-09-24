Школьника ударили и отобрали смартфон с наушниками.

В полицию обратилась 39-летняя жительница Ленинского округа, сообщившая о краже у сына мобильного телефона и наушников. Общая сумма ущерба составляла 14,5 тыс. руб.

Оказалось, что преступление произошло в лесном массиве, в 150 метрах от улицы 3-й Ленинградской. 16-летний юноша шел в детский сад, чтобы встретить сестру. Однако его окликнул незнакомец на улице. Подойдя ближе к подростку, он выхватил у школьника смартфон с наушниками, которые были в кармане. К злоумышленнику подошел напарник с ножом. Грабители потребовали от юноши назвать код разблокировки экрана, но, получив отказ, ударили по лицу и, пригрозив ножом, скрылись.

Напуганный подросток поспешил за помощью в ближайший магазин, откуда позвонил матери. Он хорошо запомнил приметы злоумышленников и передал их прибывшим полицейским.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что нападавшие передвигались на такси. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить место сбыта похищенного телефона – ломбард на улице Демьяна Бедного, а позже – и личности фигурантов.

Задержанными оказались омичи, 17 и 22 лет. При этом старший из них ранее уже был судим за мошенничество. Именно он, как стало известно полицейским, передавал нож напарнику. Похищенные наушники фигуранты потеряли, вырученные с продажи телефона деньги – 5200 рублей – потратили.

В настоящее время мобильный аппарат изъят из ломбарда и возвращен владельцу. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».