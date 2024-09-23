По данным компании, в городе нет ни одного дома без горячей воды. Соответственно, ничего не мешает начать подачу тепла.

Компания «Омск РТС», являющаяся крупнейшим поставщиком отопления и горячей воды в Омске, заявила о 100-процентной готовности к началу отопительного сезона. На прошлой неделе, 18 сентября, гендиректор компании Иван Ющенко, выступая в горсовете, сообщил, что к отопительному сезону в Омске готовы всего 73 % многоквартирных домов.

На сегодняшний день все регламентные работы завершены, в городе нет ни одного многоквартирного дома, где горячая вода отсутствует по причине проведения работ специалистами «Омск РТС». Соответственно, можно начинать отапливать жилой фонд.

– Пуск систем отопления на старте сезона может занять 5–7 дней. В этот период критически важна скоординированная работа между компаниями, обслуживающими магистральные сети, балансодержателями квартальных сетей и управляющими компаниями, – подчеркнули в «Омск РТС».

Отопительный сезон в Омске начался сегодня, 23 сентября.