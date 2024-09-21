Текущая физическая форма канадского нападающего также под вопросом. Но в клубе верят, что поможет в атаке.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался в возвращении в состав «ястребов» канадского нападающего Райана Спунера. Накануне было объявлено, что с ним заключен контракт на один сезон. Когда именно в Омск приедет легионер, и в какой физической форме он сейчас находится – неизвестно.

- Сложно сказать, когда Райан присоединится к команде. Ему нужно сделать документы, добраться сюда, сейчас с этими вещами сложнее. А так – по словам Спунера, он много тренировался на льду. Надеюсь, что приедет в хорошем физическом состоянии и через игры будет набирать оптимальную форму, – сказал Звягин.

Он рассчитывает, что Спунера получится такой же успешный сезон в «Авангарде», как и прошлый. Тогда канадец выступал в одном звене с Ридом Буше и Владимиром Ткачевым и за 65 мачей регулярного чемпионата набрал 61 (23+38) очко по системе «гол+пас».

– Мы знаем, что Спунер – креативный игрок. Добавит нам скорости, в завершении атак. А будет он играть на краю или в центре – есть мысли по этому поводу, будем решать, когда он приедет, - добавил наставник «ястребов».

Накануне «Авангард» проиграл дома «Автомобилисту» со счетом 0:3, потерпев четвертое поражение подряд.