Победит ли Омск в конкурсе, станет известно в конце 2024 года.

Омск оказался в финале конкурса «Культурная столица России – 2026». Об этом стало известно после заседания федерального оргкомитета. Решение принималось на основе заявки и результатов народного голосования.

Кроме Омска в финал попали Екатеринбург, Томск, Иркутск, Владимир, Владивосток, Вологда и агломерация городов Зарайск и Коломна. Победители конкурса станут известны в середине декабря 2024 года.

Глава Омской области Виталий Хоценко уверен, что Омск получит новый вектор развития, если обретет статус культурной столицы. Омичи могут отдать свой голос за родной город с помощью голосования на портале госуслуг.