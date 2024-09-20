Суд обязал администрацию Москаленского района отремонтировать сооружение.

Прокуратура Москаленского района обратилась в суд, чтобы обязать местные власти ремонтировать гидроузел на Амринской балке.

Проверка надзорного органа обнародовала нарушения. В частности, было зафиксировано разрушение водосброса на Амринской балке, которое произошло в период паводка в апреле 2024 года. Из-за размытия земляной плотины и углубления основания подводящего канала произошло обрушение берегов и разрушение двух трубопроводов. Необходимо было провести ремонт гидроузла, а также обеспечить безопасность в районе обрушения. Прокуратура направила представление главе администрации Москаленского района, однако с их стороны не было принято мер по ремонту гидроузла и устранению последствий паводка.

По этой причине надзорный орган обратился с иском в суд, чтобы орган местного самоуправления провел капитальный ремонт гидротехнического сооружения – плотины на Амринской балке. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.