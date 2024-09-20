Клиенты ВТБ теперь могут быстро и легко подтвердить свой профиль на «Авито» с помощью ВТБ ID. После проверки пользователи получат бейдж «Документы проверены».

Это повышает доверие других клиентов площадки и увеличивает вероятность успешной сделки на платформе. По данным исследований «Авито», 20 % продавцов отмечают рост числа заявок после получения бейджа о верификации.

– Для пользователей «Авито» способ верификации с помощью ВТБ ID – полноценная альтернатива подтверждению профиля по паспорту или другим документам. С помощью ВТБ ID пользователи смогут легко подтвердить свою личность, что повысит к ним доверие других партнеров на «Авито» и увеличит число успешных сделок. Со своей стороны ВТБ обеспечивает высокую степень защиты банковской тайны: мы не передаем третьим лицам финансовую информацию, логин и пароль от онлайн-банка. Ожидаем, что до конца года этим функционалом воспользуются десятки тысяч наших клиентов, – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Верификация через банковские ID является самым популярным способом проверки профиля на «Авито». Пользователи также могут пройти проверку по паспорту, водительскому удостоверению, реквизитам или через «Госуслуги». Каждый день верификацию на «Авито» проходит более 26 тысяч пользователей – на 25 % больше, чем год назад.

– Недавно мы провели исследование, в рамках которого выяснили, что при выборе способа верификации 63 % продавцов на «Авито» прежде всего руководствуются такими факторами, как удобство и скорость. Верификация через банковские ID является одним из самых быстрых вариантов проверки профиля, она занимает всего несколько минут, возможно, именно поэтому данный способ наиболее востребован среди частных продавцов – его предпочитают 40 % пользователей. Для нас важно, чтобы пользователям был доступен максимально широкий пул инструментов для проверки подлинности профиля, и подключение ВТБ ID стало логичным шагом, который поможет упростить прохождение верификации многим продавцам на «Авито», – подчеркнул руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Владимир Антонов.

ВТБ ID – это единый аккаунт для удобного и безопасного входа в сервисы банка и более чем 130 сайтов-партнеров. Ежемесячно им пользуется 700 тыс. клиентов. У всех пользователей ВТБ Онлайн уже есть ВТБ ID, дополнительно регистрироваться не потребуется. ВТБ ID позволяет использовать данные ВТБ Онлайн для упрощенного входа в личный кабинет на разных ресурсах, где пользователь ранее создал личный кабинет. Сервис уже доступен на государственных и региональных порталах, например на официальном сайте Правительства Москвы mos.ru.

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» можно получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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