Дело в отношении его предшественника Анатолия Косых, умершего в августе, прекращено.

В Центральном районном суде Омска состоялись прения по уголовному делу бывших ректоров Омского государственного технического университета Дмитрия Маевского и Анатолия Косых, а также сотрудников вуза Владислава Рачека и Александры Козулиной. Им вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

Претензии к представителям ОмГТУ возникли из-за научной работы, которая готовилась в 2017 году. Следствие полагает, что представители омского вуза фактически списали ее с аналогичного исследования, сделанного тремя годами ранее в Санкт-Петербурге, и получили средства университета. Ущерб от их действий оценен в 1,8 млн рублей.

Гособвинитель затребовал для Маевского 5 лет колонии общего режима, штраф в размере 500 тыс. рублей и запрет на 4 года заниматься административно-хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью, сообщает портал НГС55. Рачека и Козулину предложено отправить на 4 года в колонию общего режима, лишить права заниматься научно-исследовательскими работами на 3 года и 6 месяцев, а также оштрафовать на 400 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении Косых прекращено в связи с его смертью. Бывший ректор умер в конце лета.