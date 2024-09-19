Омск-Информ
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·Политика

Новый руководитель ведомства Роман Воробьев обзавелся еще одним заместителем.

В департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии произошло статусное назначение. Пост заместителя руководителя ведомства заняла Ольга Дерябина, которая до недавнего времени руководила управлением градостроительства. Ее преемник на этом посту пока неизвестен.

С 17 сентября департамент возглавил Роман Воробьев. Он также сохранил за собой пост главного архитектора Омска – власти города приняли решение вернуться к практике, существовавшей долгие годы. Профессиональный землеустроитель Татьяна Фролова, которая несколько месяцев руководила депархом в качестве и.о. директора возвращается на должность первого замруководителя ведомства. Еще одним замом Воробьева будет Елена Шевченко. Она заняла этот пост в конце лета. До этого чиновница руководила юридическим управлением.

·Политика

Новый руководитель ведомства Роман Воробьев обзавелся еще одним заместителем.

В департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии произошло статусное назначение. Пост заместителя руководителя ведомства заняла Ольга Дерябина, которая до недавнего времени руководила управлением градостроительства. Ее преемник на этом посту пока неизвестен.

С 17 сентября департамент возглавил Роман Воробьев. Он также сохранил за собой пост главного архитектора Омска – власти города приняли решение вернуться к практике, существовавшей долгие годы. Профессиональный землеустроитель Татьяна Фролова, которая несколько месяцев руководила депархом в качестве и.о. директора возвращается на должность первого замруководителя ведомства. Еще одним замом Воробьева будет Елена Шевченко. Она заняла этот пост в конце лета. До этого чиновница руководила юридическим управлением.