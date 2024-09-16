Главный архитектор города вновь будет руководить департаментом архитектуры и градостроительства.
Руководство омской мэрии приняло решение объединить должности главного архитектора города и директора департамента архитектуры и градостроительства. Такая практика существовала в Омске долгие годы, однако затем должности разъединили, и депархом стали руководить юристы. Власти города пришли к выводу, что архитектурный облик Омска должен соответствовать современным требованиям, и вернули все, как было раньше.
– Теперь руководитель департамента архитектуры и градостроительства будет в полной мере отвечать за решение сложных юридических и организационных вопросов в сфере землепользования и застройки, а также за формирование единого архитектурного стиля Омска. Уверен, что данное решение поддержат и представители профессионального сообщества, и застройщики, и общественники, – заявил мэр Сергей Шелест.
С завтрашнего дня руководителем департамента архитектуры и градостроительства станет главный архитектор Омска Роман Воробьев.