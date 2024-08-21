Мать Елены Шевченко работала заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства на протяжении 13 лет.
В мэрии Омска произошло громкое кадровое назначение. Заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства стала Елена Шевченко. Ранее чиновница работала в депархе начальником юридического управления.
Как сообщает портал «СуперОмск», новый замдиректора приходится дочерью известной в недавнем прошлом чиновницы мэрии Светланы Шевченко (на фото снизу). Она занимала аналогичную должность на протяжении 13 лет – с 2005 по 2018 годы. Разница в их специализации: мать была архитектором, дочь – юрист.
Отметим, что сейчас решается вопрос со статусом главного архитектором Омска. Занимающийся этот пост Роман Воробьев является заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства. Долгие годы существовала практика, когда главный архитектор руководил профильным департаментом. В последнее время за депарх отвечали юристы.