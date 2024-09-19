Для большинства россиян смена работы приводит к существенному росту их доходов.

Около 70 % россиян, принявших участие в исследовании сервиса «Работа.ру», заявили, что увольнялись со своей работы для получения более высокого дохода в другом месте. Жители страны считают увольнение (либо его угрозу) эффективным способом увеличить свои доходы.

39 % опрошенных считают, что гарантированное повышение зарплаты можно получить только при смене работодателя. Еще 17 % заявили, что повышения зарплаты можно добиться и на текущем месте работы, если пригрозить начальству увольнением. С этим категорически не согласны 44 % участников опроса.

– Исследование также показало, что для большинства россиян смена работы действительно приводит к существенному росту дохода, – сообщает «Газета.ру». – 25 % опрошенных отметили увеличение зарплаты на 10–20 % при последней смене работы. 18 % указали рост на 21–30 %, а 13 % сообщили о повышении более чем на 50 %. При этом 66 % респондентов считают переход на новое место работы эффективным способом увеличения зарплаты.

Смена работы должна происходить не чаще одного раза в три года.