Семь домов в Советском округе лишились газа, их никто не предупредил.

Сегодня, 18 сентября, в одном из омских пабликов появилась жалоба от жителей Нефтяников. Омичи рассказали, что дома №№ 1а, 1б, 3, 3а и 5 на улице 1-й Поселковой, а также дома № 8 и № 9 на улице 6-й Кирпичный завод остались без газа.

– Жителям посоветовали обзавестись электрическими плитками, минимальные сроки устранения проблемы – 17 октября 2024 года, – говорится в посте.

Оказалось, что Центральный районный суд Омска вынес постановление о приостановке деятельности ООО «Омская областная газовая компания» на 90 дней. Постановление суда вступило в силу, а 15 сентября приставы опечатали все оборудование и выпустили газ.

– При этом жильцов никто не предупредил, люди были не готовы, хотя времени было много. Диспетчера врали об аварии на газопроводе, – возмутился автор поста.

Сообщается, что жители так и не смогли получить ответы или добиться действий ни со стороны газовой компании, ни со стороны других инстанций.