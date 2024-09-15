Омск-Информ
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·Спорт

Сергей Звягин рассчитывает на победу команды. 

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Сергей Звягин рассказал о планах на сегодняшнюю игру с «Сибирью». Это первый выездной матч «ястребов» в рамках регулярного чемпионата-2024/25 КХЛ.

Команда намерена вырвать победу у своих соперников по сибирскому дерби, придерживаясь четкого плана.

– В домашних матчах поддержка больше, несет вперед. С другой стороны, не думаю, что наша игра будет зависеть от этого. Поэтому мы будем придерживаться плана, – сказал Звягин. – Для соперника это матч открытия, дерби. Надеемся показать свою лучшую игру. Посмотрев прошлые матчи «Сибири», мы поняли, что они изменили игру. Будем анализировать, менять стратегию, готовить план и все ребятам расскажем.

Главным сюрпризом для омских болельщиков станет появление на льду новосибирской арены нападающего Рида Буше, пропустившего начало сезона из-за травмы. 

·Спорт

Сергей Звягин рассчитывает на победу команды. 

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Сергей Звягин рассказал о планах на сегодняшнюю игру с «Сибирью». Это первый выездной матч «ястребов» в рамках регулярного чемпионата-2024/25 КХЛ.

Команда намерена вырвать победу у своих соперников по сибирскому дерби, придерживаясь четкого плана.

– В домашних матчах поддержка больше, несет вперед. С другой стороны, не думаю, что наша игра будет зависеть от этого. Поэтому мы будем придерживаться плана, – сказал Звягин. – Для соперника это матч открытия, дерби. Надеемся показать свою лучшую игру. Посмотрев прошлые матчи «Сибири», мы поняли, что они изменили игру. Будем анализировать, менять стратегию, готовить план и все ребятам расскажем.

Главным сюрпризом для омских болельщиков станет появление на льду новосибирской арены нападающего Рида Буше, пропустившего начало сезона из-за травмы. 