Еще неделю назад в городе не было ни одного класса, отправленного на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.

По состоянию на 13 сентября, в десяти омских школах закрыты на карантин 22 класса, сообщает портал «Город55» со ссылкой на данные городского департамента образования. Еще неделю назад в Омске не было ни одного класса, отправленного на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, так происходит, когда по причине болезни отсутствуют более 20% учеников. В ведомстве призвали родителей не отправлять детей с симптомами ОРВИ в детсады и школы, своевременно обращаться к врачу и соблюдать меры профилактики.

В настоящее время в Омской области циркулируют риновирусы (50%), коронавирус (25%), вирусы парагриппа (8,3%), аденовирусы (8,3%) и сезонные коронавирусы (8,3%).