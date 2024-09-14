На это из областного и федерального бюджетов было выделено свыше 650 млн рублей. Новые торги пройдут в ближайшее время.

С начала года в Омской области купили 206 квартир для детей-сирот, сообщили в региональном Минимущества. Общая сумма подписанных госконтрактов составила 651 млн рублей. Как отметили в ведомстве, большая часть квартир приобреталась в районах области, на Омск пришлось всего 29 жилых помещений.

– После завершения процедур по оформлению в областную собственность жилые помещения предоставляются по договорам специализированного найма в порядке очередности детям-сиротам. На начало сентября 108 квартир уже предоставлены гражданам льготной категории, – отметили в Минимущества.

Закупка жилья для детей-сирот будет продолжена, до конца текущего года на это потратят 920 млн рублей. Большая часть денег – 572 миллиона – выделена из областной казны, остальное – федеральная субсидия.