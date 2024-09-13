Омск предварительно занимает вторую строчку в народном голосовании.
Вчера, 12 сентября, завершился первый отборочный этап конкурса за звание «Культурная столица России – 2026». Омск предварительно занял вторую строчку. За город отдали свои голоса 80 тыс россиян.
Из соревнования уже выбыли шестеро участников. Поэтому экспертная комиссия оценивает заявки только от 20 городов.
– Кроме народного голосования, каждый участник должен был сформировать заявку, где рассказывается об истории населенного пункта, его культурных достижениях и планах на будущее, – сказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов. – От Омска заявку по 12 пунктам, подписанную главой региона Виталием Хоценко и мэром Омска Сергеем Шелестом, экспертный совет уже посмотрел.
Пока что в народном голосовании лидирует Владимир. У омичей еще есть шанс победить. Для этого до 26 сентября нужно набрать недостающие 10 тыс голосов. Статус «Культурная столица России» позволит Омску получить дополнительное финансирование на развитие туризма и инвестиций в регионе.