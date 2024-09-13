Омск-Информ
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·Спорт

Он получил 120 млн за сезон.
Травмированный нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев вновь стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ в этом году. Его зарплата увеличилось в межсезонье с 101 до 120 млн рублей.
На втором месте – легионер «Авангарда» Рид Буше (тоже получивший травму), который заработает за сезон 95 млн. На третьем – игрок «Ак Барса» Дмитрий Яшкин с зарплатой 90 млн рублей.
В топ-10 также попали Шелдон Ремпал (88 млн) и Джош Ливо (85 млн) из «Салавата Юлаева», Максим Шалунов (85 млн) из «Локомотива», Алекс Гальченюк (80 млн) из «Амура», Никита Михайлис (80 млн) из «Металлурга», Джордан Уил (80 млн) и Эрик О'Делл (78 млн) из «Динамо М». Все являются нападающими.
Ранее сообщалось, сколько зарабатывают другие игроки «Авангарда».
·Спорт

Он получил 120 млн за сезон.
Травмированный нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев вновь стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ в этом году. Его зарплата увеличилось в межсезонье с 101 до 120 млн рублей.
На втором месте – легионер «Авангарда» Рид Буше (тоже получивший травму), который заработает за сезон 95 млн. На третьем – игрок «Ак Барса» Дмитрий Яшкин с зарплатой 90 млн рублей.
В топ-10 также попали Шелдон Ремпал (88 млн) и Джош Ливо (85 млн) из «Салавата Юлаева», Максим Шалунов (85 млн) из «Локомотива», Алекс Гальченюк (80 млн) из «Амура», Никита Михайлис (80 млн) из «Металлурга», Джордан Уил (80 млн) и Эрик О'Делл (78 млн) из «Динамо М». Все являются нападающими.
Ранее сообщалось, сколько зарабатывают другие игроки «Авангарда».