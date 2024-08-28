По словам генменеджера «ястребов», заменить лидера команды Владимира Ткачева сегодня попросту некем.

В нынешнее межсезонье омский «Авангард» потерял сразу двух своих лидеров. Сначала из-за разрыва ахиллова сухожилия выбыл Владимир Ткачев, а затем в первой же контрольной игре травму бедра получил его партнер по звену Рид Буше. Генменеджер «ястребов» Антон Курьянов рассказал, как клуб реагировал на потерю лидеров и какие действия предпринимал.

– Как-то вечером раздался звонок: «Володя получил травму». Уже не помню, кто звонил. Наверное, доктор. Когда он звонит, понимаешь, что ничего хорошего не будет. Ждали результаты обследования, но все уже было примерно понятно. Решали вопрос с операцией и восстановлением, – сказал Курьянов в интервью «Спорт-Экспрессу». – В такие моменты в голове сразу начинаешь прокручивать дальнейшие шаги. Это уже случилось. Только чуть позже одолевают мысли: «Как так?! Выпадает ключевой игрок». Давайте так: заменить Володю некем, Макдэвид завтра к нам не приедет.

На следующий день после травмы Ткачева руководители «Авангарда» собрались обсуждать замену. Кандидатов было трое – Алексей Макеев из «Автомобилиста», Станислав Галиев («Ак Барс») и еще один хоккеист.

– Мы ввели Макеева из-за его скоростных качеств, понимания игры и умения решать моменты. Также у нас появилась необходимость в праворуком нападающем – это важная опция для большинства. Поэтому остановились на Галиеве. Стас приехал буквально на следующий день после подписания, – вспоминает Курьянов.

Подписывать контракт с Макеевым в тот момент «ястребы» не стали. Зато когда травмировался Буше, соглашение было заключено мгновенно.

– После того как узнали, на сколько выбыл Рид Буше, провели собрание и подписали Макеева буквально за два часа. Позвонили Алексею – он сразу сказал, что готов приехать в Омск, – рассказывает о событиях тех дней генменеджер.

Курьянов признает, что заменить Ткачева и Буше полностью нельзя. Но в составе «Авангарда» немало опытных и мастеровитых хоккеистов, когда в отсутствии лидеров должны себя показать и взять бремя ответственности.

– Мы должны находить выходы из любых ситуаций, – подчеркивает Курьянов. – Да, команда должна принять, что мы потеряли двух лидеров. Но в «Авангарде» есть еще 23 человека – и у них тоже есть имена, мастерство и желание. Не просто же так они в коллективе. Понятно, что Ткачев и Буше станут двумя нашими бонусами, когда восстановятся. Но сейчас нужно наигрывать другие сочетания с учетом тех, кто есть.

Генменеджер также сообщил, что Буше уже постепенно возобновляет тренировки.

– Он поедет на выездную серию в середине сентября, начнет тренироваться. Там посмотрим. Со штангой уже приседает – у него настолько крупные мышцы. Но на лед ему нельзя, не надо торопиться, – отметил Антон Курьянов.

Что касается восстановления Ткачева, то его ждут в конце календарного года.