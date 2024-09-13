Преступник выслеживал пенсионерок, заходил с ними в подъезд и нападал в лифте.

Сотрудники омской полиции задержали 49-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кировского округа. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Он обвиняется в серии нападений на женщин.

На данный момент известно о двух фактах, потерпевшими оказались 64-летние пенсионерки, живущие на Левобережье. Преступник подкарауливал своих жертв, заходил с ними в подъезды жилых домов и совершал нападения в лифтах. В одном случае он сорвал с шеи женщины часть золотой цепочки, а в другом забрал у пенсионерки серьги.

– Оперативники изъяли у фигуранта похищенные серьги. Фрагмент цепочки он сдал ломбард за 1500 рублей, деньги потратил, – сообщили в полиции.

Рецидивиста заключили под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.