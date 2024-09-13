Омск-Информ
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·Авто

Пожар возник во время сварочных работ.
Советский районный суд оштрафовал 53-летнего местного жителя за уничтожение чужого имущества. Мужчине придется заплатить 15 тыс. рублей государству и 474 тыс. рублей – владелице автомобиля Toyota Funcargo, который он спалил.
Как сообщили в прокуратуре, 11 октября 2023 года мужчина за 2 тыс. рублей ремонтировал чужую машину у себя в гараже на проспекте Мира. На автомобиле стояло газовое оборудование. Во время сварочных работ газ воспламенился, уничтожив машину.
Отметим, что в суде омич признал вину лишь частично. Он утверждал, что не знал о газовом оборудовании.
Отметим, что на этой неделе в гаражном кооперативе Советского округа сгорел еще один автомобиль. Владелец пытался заделать царапины открытым огнем.
·Авто

Пожар возник во время сварочных работ.
Советский районный суд оштрафовал 53-летнего местного жителя за уничтожение чужого имущества. Мужчине придется заплатить 15 тыс. рублей государству и 474 тыс. рублей – владелице автомобиля Toyota Funcargo, который он спалил.
Как сообщили в прокуратуре, 11 октября 2023 года мужчина за 2 тыс. рублей ремонтировал чужую машину у себя в гараже на проспекте Мира. На автомобиле стояло газовое оборудование. Во время сварочных работ газ воспламенился, уничтожив машину.
Отметим, что в суде омич признал вину лишь частично. Он утверждал, что не знал о газовом оборудовании.
Отметим, что на этой неделе в гаражном кооперативе Советского округа сгорел еще один автомобиль. Владелец пытался заделать царапины открытым огнем.