Омск-Информ
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·Происшествия

После пожара машина восстановлению не подлежит.
Сегодня утром в гаражном кооперативе Советского округа сгорел автомобиль. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
– Автовладелец решил самостоятельно избавиться от царапин на бампере. Для этого открытым огнем начал плавить кусок пластика – горящие капли и спровоцировали пожар, – рассказали пожарные.
Отметим, что сообщение в МЧС поступило в 10:31. На место происшествия приехали 9 пожарных на 2 машинах. Сотрудникам удалось ликвидировать открытое горение к 10:50.
Однако автомобиль восстановлению не подлежит.
·Происшествия

После пожара машина восстановлению не подлежит.
Сегодня утром в гаражном кооперативе Советского округа сгорел автомобиль. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
– Автовладелец решил самостоятельно избавиться от царапин на бампере. Для этого открытым огнем начал плавить кусок пластика – горящие капли и спровоцировали пожар, – рассказали пожарные.
Отметим, что сообщение в МЧС поступило в 10:31. На место происшествия приехали 9 пожарных на 2 машинах. Сотрудникам удалось ликвидировать открытое горение к 10:50.
Однако автомобиль восстановлению не подлежит.