Омск-Информ
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·Общество

Этим займется уральская компания «Проекция».
Вчера в Омске подвели итоги конкурса на выполнение обмерных работ строительных конструкций бывшего здания кадетского корпуса по адресу: Ленина, 26. Как сообщает «Новый Омск», контракт на 3,5 млн рублей достался компании «Проекция».
Обмерные работы в учебном корпусе, казармах, клубе-музее, подрядчик должен будет выполнить до 28 февраля 2025 года. При этом заказчик должен вскрыть железобетонные конструкции объекта, перекрытия, кровлю, отделку и шурфы для освидетельствования фундаментов.
Напомним, летом 2020 года старое здание кадетского корпуса объявили аварийным и построили новое на улице Суворова. Теперь здание на Ленина пустует. Территорию кадетского корпуса используют как площадку для массовых мероприятий.
Судьбу здания чиновники до сих пор решают.
·Общество

Этим займется уральская компания «Проекция».
Вчера в Омске подвели итоги конкурса на выполнение обмерных работ строительных конструкций бывшего здания кадетского корпуса по адресу: Ленина, 26. Как сообщает «Новый Омск», контракт на 3,5 млн рублей достался компании «Проекция».
Обмерные работы в учебном корпусе, казармах, клубе-музее, подрядчик должен будет выполнить до 28 февраля 2025 года. При этом заказчик должен вскрыть железобетонные конструкции объекта, перекрытия, кровлю, отделку и шурфы для освидетельствования фундаментов.
Напомним, летом 2020 года старое здание кадетского корпуса объявили аварийным и построили новое на улице Суворова. Теперь здание на Ленина пустует. Территорию кадетского корпуса используют как площадку для массовых мероприятий.
Судьбу здания чиновники до сих пор решают.