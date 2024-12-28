Речь идет о спорткомплексе, построенном в советские годы.

Минкульт Омской области отказался включать в перечень выявленных объектов культурного наследия здание, относящееся к комплексу кадетского корпуса. Речь идет о спорткомплексе общевойскового училища на территории заведения, возведенном в 1968 году. Предложения и замечания по нему будут приниматься до 30 декабря 2024 года, сообщает «СуперОмск».

Основной комплекс зданий корпуса построен в 1826 году и является объектом культурного наследия федерального значения. До 2020 года здесь обучались кадеты, однако объект признали аварийным. И возвели новый кадетский корпус на Левобережье. Некоторое время назад муссировалась информация о реконструкции помпезного здания с колоннами на улице Ленина, но пока дальше разговоров дело не дошло.