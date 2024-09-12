Она играла четыре месяца подряд, пока ей не повезло.

Одним из победителей в 101-м тираже лотереи «Мечталлион» стала омичка. Как сообщает пресс-служба «Национальной лотереи», организованная Минфином России, 1 млн рублей выиграла бухгалтер по имени Галина.

– На мой победный тираж я взяла сразу 15 билетов, купила первые из пачки. Один выиграл миллион, еще были призы по 100 и 200 рублей. В день розыгрыша я смотрела передачу на Первом канале, но цифры в билетах не зачеркивала, решила, что все равно получу СМС, если что-то выиграю. А потом я пошла по делам и уже на остановке получила сообщение о выигрыше, где увидела много нулей. Я была в шоке, не ожидала такого, а когда рассказала маме, мы плакали вместе, – рассказала женщина.

Галина начала играть в лотерею примерно четыре месяца назад. Она покупала по 2-3 билета.

Женщина призналась, что ей очень нужны деньги, поэтому выигрыш пришелся очень кстати.