До конца текущей недели новую жилплощадь получат 18 семей.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о продолжении процесса расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня, 12 сентября, им вручили ключи от 14 квартир в новостройке на 5-й Кировской, 176.

Всего до конца текущей недели новые квартиры получат 18 семей. Часть из них будет переселена в дом на улице Леонида Маслова, построенный в этом году.

– Переедут сюда жители аварийных домов по улицам: Долгирева, 2-я Тепловозная, 7-я и 2-я Кировские, Сурикова, Трактовая, 10 лет Октября, Владивостокская, 1-я Поселковая и Косенкова, – сообщил глава города.

Покупка квартир для переселенцев велась в рамках реализации VI этапа региональной адресной программы Омской области. Средства на эти цели поступили из Фонда развития территорий, бюджета Омской области и городской казны.