В регионе созданы центры здоровья, где могут не только составить индивидуальную карту здоровья, но выявить факторы риска опасных заболеваний.

Врач-методист Областного центра общественного здоровья, руководитель Регионального центра первичной медико-санитарной помощи Роман Лысак рассказал РИА «Омск-информ» о золотом правиле медицины.

В настоящее время основной целью обращений в медицинское учреждение является заболевание. И зачастую человек обращается к врачу, когда эти заболевания уже приобретают хронический характер и трудно поддаются лечению.

– Болезнь легче предупредить, чем лечить – золотое правило медицины, которое на сегодняшний день приобретает особое значение, когда речь идет о лечении хронических заболеваний, – говорит Роман Лысак.

Сегодня в Омской области созданы центры здоровья – структурные подразделения медицинских организаций, оказывающих помощь населению в амбулаторных условиях, позволяющие повысить профилактическую работу путем привлечения населения всех возрастов.

– Основная задача центров – формирование осознанной мотивации к здоровому образу жизни, своевременное выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и составление индивидуальной программы по здоровому образу жизни, – рассказывает врач.

В центрах здоровья любой омич может получить целый комплекс обследований. Это возможность пройти исследование крови экспресс-методом на наличие повышенного холестерина и глюкозы в крови, сделать электрокардиограмму, оценить основные показатели дыхательной системы, определение состав тела на соотношение воды, жировой и мышечной массы (биоимпедансометрия). Данная методика позволяет оценить риски развития ряда заболеваний и уберечь от ожирения, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для определения концентрации оксида углерода в выдохе используется газоанализатор «Смокелайзер». Данное обследование особенно актуально для курильщиков, ведь анализ наглядно показывает, насколько высок уровень угарного газа в их выдохе.

По результатам проведенных скрининговых методов обследования проводится консультация врача-терапевта, врача-педиатра (при обследовании детей), с последующими рекомендациями по вопросам правильного питания, ведению здорового образа жизни.

Центры здоровья мобильны, имеют возможность выезжать в отдаленные районы для обследования населения, а также трудовых коллективов в организациях. Работодатель получает возможность проведения обследования сотрудников непосредственно на рабочих местах, без отрыва от производства. После этого формируется общий паспорт здоровья сотрудников организации с рекомендациями. Организовать такие выезды можно, обратившись в Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики по телефону 20-06-71.