Омск-Информ
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·Образование

Сроки ее сдачи перенесли на 1,5 месяца.
Школа в микрорайоне Кузьминки в Омске готова на 88 %. По данным «Вестей», подрядчик – компания «Сибградстрой Инвест» уже занимается отделкой помещений. Завершить строительство и сдать готовое здание планируется к 15 ноября.
Отметим, что в 2025 году в новую школу с химико-технологическим уклоном смогут пойти 1122 ребенка. Здание будет Г-образной формы переменной этажности со стеклянной винтовой лестницей.
Начали строить школу еще два года назад. Ранее сообщалось, что по контракту объект должны были сдать к началу августа.
·Образование

Сроки ее сдачи перенесли на 1,5 месяца.
Школа в микрорайоне Кузьминки в Омске готова на 88 %. По данным «Вестей», подрядчик – компания «Сибградстрой Инвест» уже занимается отделкой помещений. Завершить строительство и сдать готовое здание планируется к 15 ноября.
Отметим, что в 2025 году в новую школу с химико-технологическим уклоном смогут пойти 1122 ребенка. Здание будет Г-образной формы переменной этажности со стеклянной винтовой лестницей.
Начали строить школу еще два года назад. Ранее сообщалось, что по контракту объект должны были сдать к началу августа.