В Омске по-тихому назначили заместителя главы департамента строительства Омска

В мэрии Омска назначили заместителя директора департамента строительства Омска. Им стал с 10 сентября Александр Кох, до этого курировавший в департаменте образования ремонт и строительство детсадов и школ. Судя по всему, Кох заменит ушедшего в отставку Михаила Сизова, отвечавшего за крупные городские стройки.

Удивительно, но в мэрии Омска никакой официальной информации о назначении заместителя директора департамента строительства не озвучивалось.

При этом департамент уже два месяца работает без директора. Михаил Веселев ушел в отставку еще 19 июля.