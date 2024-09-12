Сергея Елистратова вновь выбрали главой Осокинского сельского поселения Калачинского района.
Политическая сенсация случилась во время выборов главы Осокинского сельского поселения Калачинского района. Депутаты совета из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, выбрали Сергея Елистратова.
– В ходе голосования депутаты единогласно избрали главой Осокинского сельского поселения Сергея Елистратова. Он приступил к исполнению обязанностей, – уточнили в министерстве внутренней политики региона.
Дополнительной интриги этой истории добавляет то обстоятельство, что ранее главу поселения уволили за приобретение ценных бумаг четырех компаний, зарегистрированных за пределами России.
Эти нарушения выявила прокуратура и, несмотря на сопротивление совета депутатов, добилась увольнения Елистратова через суд. Чиновник попал в федеральный реестр коррупционеров. Законодательство позволило ему избраться на новый срок. При этом Елистратов 22 года руководит поселением и слывет крепким хозяйственником.